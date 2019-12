18.12.2019 h 17:35 commenti

Blitz della polizia in una bisca clandestina, decine i giocatori sorpresi

Numerosi gli agenti intervenuti nel pomeriggio in via Castagnoli. L'operazione rientra in una più ampia inchiesta della procura di Prato. Una trentina le denunce

Blitz della polizia in via Castagnoli dove è stata scoperta una bisca clandestina. L'operazione è cominciata intorno alle 16 di oggi, mercoledì 18 dicembre, ed è ancora in corso. Diversi gli agenti intervenuti. Tra titolari della bisca e scommettitori, sarebbero una trentina le persone identificate e denunciate a vario titolo per esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. Pare che diversi giocatori siano riusciti a far perdere le loro tracce nelle fasi concitate del blitz. Sono stati gli agenti della squadra mobile, diretti da Gianluca Aurilia, a intervenire nella bisca scoperta nell'ambito di una più ampia inchiesta della procura di Prato. Il bilancio dell'attività della polizia sarà reso noto domani.



