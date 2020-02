12.02.2020 h 11:46 commenti

Blitz della guardia di finanza nei negozi di via Pistoiese: sequestrati 21mila prodotti

Si tratta soprattutto di articoli per la cura della persona, accessori per telefonia e giocattoli, non in linea con gli standard di sicurezza e di tracciabilità previsti dalla legge

Oltre 21mila articoli irregolari, non in linea con gli standard di sicurezza e di tracciabilità previsti dalla normativa nazionale, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'ambito di una serie di controlli che hanno interessato alcuni esercizi commerciali nella zona di via Pistoiese gestiti da cittadini cinesi. Si tratta soprattutto di prodotti per la cura della persona, accessori per telefonia e giocattoli. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed i titolari delle aziende sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Prato che potrà elevare le sanzioni amministrative.

Edizioni locali collegate: Prato

