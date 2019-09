02.09.2019 h 10:49 commenti

Blitz della guardia di finanza al concerto del rapper Salmo: sequestrate sciarpe e bandane contraffatte

Un ambulante è stato denunciato al termine dei controlli che i baschi verdi hanno fatto sulla merce messa in vendita in occasione dell'esibizione del cantante. Contestate la contraffazione e la violazione sul diritto d'autore

Sciarpe e bandane con i marchi e i simboli di Salmo, il rapper che si è esibito in concerto il 30 agosto in piazza Duomo, sono state sequestrate dalla guardia di finanza che ha controllato la merce messa in vendita dagli ambulanti. In una piazza gremita di fans in attesa di ascoltare il loro idolo, i baschi verdi hanno sequestrato gli articoli privi di qualsiasi autorizzazione e certificazione sul diritto d'autore. Un uomo, residente in Campania e con precedenti legati alla contraffazione, è stato denunciato. Il blitz della guardia di finanza si inserisce in una più ampia attività di controllo economico-finanziario e di contrasto alla contraffazione e alla violazione delle norme che regolano il diritto d'autore; “violazioni che danneggiano il mercato – si legge in una nota del comando provinciale di Prato – sottraendo opportunità di lavoro alle imprese che rispettano le regole”. Non solo: la guardia di finanza parla anche di prodotti contraffatti che “spesso mettono in pericolo la salute dei consumatori”.



