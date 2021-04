09.04.2021 h 13:06 commenti

Blitz nella bisca clandestina: 12 persone denunciate e 27mila euro sequestrati

Tavoli per il gioco d'azzardo allestiti in un circolo culturale tenuto sotto controllo per diversi giorni dalla guardia di finanza. Tutti i presenti sanzionati per non aver rispettato le norme anticovid





Dodici persone denunciate e 27mila euro in banconote di piccolo taglio sequestrati. E' il bilancio di un blitz della guardia di finanza in una bisca clandestina allestita nei locali di un'associazione ricreativa culturale gestita da un cinese nella zona del Macrolotto. Nella serata di ieri, giovedì 8 aprile, dopo giorni di appostamento e approfittando della porta di ingresso aperta ad un cliente, i finanzieri sono entrati e hanno sorpreso attorno ai tavoli da gioco dodici cinesi.Diverse le stanze allestite per il gioco d'azzardo con tessere del mahjong e carte per il poker. I giocatori hanno cercato di disfarsi dei soldi e nel parapiglia generale sono riusciti a nascondere qualche mazzetta di banconote sotto i cuscini dei divani e nelle buche dei tavoli da biliardo. La perquisizione, però, ha portato al ritrovamento di tutti i soldi.Gli scommettitori sono stati denunciati per gioco d'azzardo e sanzionati per non aver rispettato le restrizioni in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. Il circolo, invece, è stato segnalato alla prefettura per la chiusura di cinque giorni a partire da quando saranno revocate le misure anticovid.

Edizioni locali collegate: Prato

