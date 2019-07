27.07.2019 h 08:48 commenti

Blitz dell'interforze in una rosticceria, sospesa l'attività. Seimila euro di multa al titolare

Il controllo, coordinato dalla questura e al quale hanno preso parte Municipale, Asl e Ispettorato del lavoro, ha rilevato carenze igienico-sanitarie, irregolarità nelle licenze e un lavoratore senza contratto

Carenze igienico-sanitarie, un lavoratore senza contratto e irregolarità nelle licenze. E' quanto la squadra interforze ha trovato in una rosticceria in via Pistoiese controllata nella giornata di giovedì 25 luglio. L'attività è stata sospesa sia per la presenza del dipendente in nero sia per le carenze sotto il profilo dell'igiene e della sanità. Il titolare, un cinese di 51 anni, dovrà pagare cinquemila euro di sanzione per la somministrazione abusiva di alimenti e bevande e mille per la scarsità dell'igiene. Nel corso del controllo sono stati identificati quattro dipendenti, tutti cinesi e tutti in regola con il permesso di soggiorno; tra i quattro anche l'operaio senza contratto.



