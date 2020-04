27.04.2020 h 17:18 commenti

Blitz del Nas in una ditta tessile di via Toscana: maxisequestro di mascherine illegali

I carabinieri hanno trovato oltre 280mila pezzi tra dpi e dispositivi medici privi del marchio Ce e senza nessuna autorizzazione sanitaria. Le indagini partite da un controllo in una farmacia del Grossetano

Oltre 280mila mascherine, sia chirurgiche sia Ffp2, e 180 kit sierologici rapidi, tutti privi di marchio Ce e senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità sanitarie, sono state sequestrate amministrativamente dai carabinieri del Nas di Firenze in un'azienda tessile di via Toscana, la 7 Agosto Moda, intestata a proprietari cinesi.

E proprio dalla Cina arrivava l'ingente quantitativo di dpi e dispositivi medici, importati senza nessuna tracciabilità per poi essere commercializzati sul territorio nazionale.

Il blitz dei carabinieri del Nas, guidati dal capitano Pasqualina Frisio, è scattato stamani 27 aprile, quando i militari si sono presentati nei locali dell'azienda di via Toscana, dove era stata stoccata tutta la merce. L'indagine ha preso le mosse dopo un intervento del Nas di Livorno che aveva trovato le mascherine illegali in vendita in una farmacia del Grossetano. Risalendo i vari canali della filiera, i carabinieri sono arrivati in via Toscana. Secondo i primi accertamenti, parte della merce era stata già distribuita in varie zone d'Italia per essere commercializzata secondo i canali tradizionali.

Del sequestro amministrativo sono stati informati sia la prefettura sia la camera di commercio, perché vengano presi i provvedimenti del caso.

Nelle scorse settimane i carabinieri del Nas di Firenze hanno effettuato altri interventi a Prato sempre in tema di dpi e dispositivi medici, volti a garantire la sicurezza sanitaria e a scongiurare le frodi nel commercio.