Blitz dei carabinieri in una confezione: sequestrate 27mila mascherine destinate al mercato francese

Intervento dei militari di Iolo e dei colleghi del Nas di Firenze in una ditta in via Toscana, nel Macrolotto 1. Dall'analisi della documentazione acquisita è emersa una commessa di 500mila mascherine

Ventisettemila mascherine già pronte per essere spedite in Francia. E' quanto hanno sequestrato oggi, sabato 2 maggio, i carabinieri di Iolo insieme ai colleghi del Nas di Firenze in una confezione in via Toscana, nella zona produttiva del Macrolotto 1. Si tratta di mascherine prodotte abusivamente dalla ditta di un noto imprenditore cinese e, secondo quanto accertato dai militari attraverso la documentazione acquisita, destinate al mercato francese. Il lotto sequestrato farebbe parte di un ordine complessivo di 500mila pezzi tanto che i carabinieri hanno recuperato un ulteriore quantitativo di materia prima ancora da tagliare e cucire. Le indagini non sono concluse: si sta cercando di capire se, una volta arrivate a destinazione, le mascherine sarebbero state nuovamente etichettate in modo da far figurare la loro produzione in Francia. Da tempo i carabinieri di Iolo tenevano sott'occhio la confezione e stamani è scattato il blitz. Il titolare della confezione avrebbe operato nonostante le disposizioni di chiusura previste dal Governo essendo la sua attività fuori dall'elenco delle categorie autorizzate a mantenere attiva la produzione. Non solo: è stato accertato che l'azienda non ha mai chiesto alla prefettura l'autorizzazione necessaria a produrre dispositivi di protezione individuale. Le mascherine sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Prevista una sanzione fino a tremila euro.



