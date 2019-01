28.01.2019 h 11:03 commenti

Blitz dei carabinieri in un deposito: insieme a merce rubata trovati anche sei chili di marijuana

In manette un 40enne risultato utilizzatore del capannone che si trova a Montemurlo. I militari cercavano la refurtiva quando da uno scatolone è saltata fuori l'ingente quantità di stupefacente

I carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato un cinese 40enne ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio bazar di oggetti rubati e droga, stipati in un capannone alla periferia di Montemurlo. Quasi al termine della perquisizione, effettuata ieri domenica 27 gennaio, uno dei militari ha aperto uno scatolone e vi ha trovato dentro ben 6 chili di marijuana.La perquisizione era scattata nell'ambito di un servizio di polizia giudiziaria. Dopo aver tenuto sotto osservazione un capannone nella zona di Montemurlo, i carabinieri hanno fatto irruzione all’interno trovandoun piccolo tesoro composto da numerose bottiglie di vino pregiato (in totale 600 casse), macchine da cucire e vestiti firmati di note marche di abbigliamento di lusso, tutte ritenute provento di furto. La sorpresa, come detto, c'è stata quando aprendo uno scatolone sono saltati fuori oltre 6 kg di marijuana, suddivisa e contenuta in involucri di plastica nera. L’utilizzatore del deposito è stato quindi arrestato.