Blitz dei carabinieri in casa di un 29enne: trovati 300 grammi di marijuana

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice. I militari da tempo sospettavano che gestisse un giro di spaccio con base nella sua abitazione

Aveva allestito in casa un piccolo negozio per la vendita di sostanza stupefacente, ma è stato scoperto dai carabinieri di Iolo che, nella serata di ieri 15 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane pratese di 29 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’intervento dei militari è scattato al termine di un'indagine antidroga che aveva confermato i sospetti sul giovane. Ieri sera, quindi, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella casa del 29enne, nella zona di via Galcianese, trovando oltre 300 grammi di marjuana, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato posto sotto sequestro per essere sottoposto ad accertamenti quantitativi e qualitativi della sostanza. L’arrestato, invece, è stato trattenuto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo davanti al giudice.



