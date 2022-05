16.05.2022 h 13:07 commenti

Blitz dei carabinieri forestali in tre ditte a San Giusto: una denuncia e sanzioni per 27mila euro

Un imprenditore è stato denunciato per aver impiegato operai senza contratto e l'attività lavorativa è stata sospesa. Numerose le irregolarità riscontrate soprattutto nella gestione dei rifiuti

Denunciato un imprenditore, sospesa l'attività lavorativa di una ditta, elevate sanzioni per un totale di 27mila euro. E' il bilancio di un controllo che i carabinieri forestali hanno fatto in tre confezioni gestite da cinesi a San Giusto. Numerose le violazioni accertate: dalla gestione illecita dei rifiuti fino all'impiego irregolare di lavoratori. Il blitz, a cui hanno preso parte anche l'Ispettorato territoriale del lavoro, Alia, Inail, Inps, ha riguardato un capannone che ospita diverse aziende, tutte cinesi. In una delle tre, sono stati trovati al lavoro sei operai, due dei quali irregolari e questo ha fatto scattare la sospensione dell'attività; il titolare è stato denunciato. Otto, complessivamente, le sanzioni amministrative per un totale di 27mila euro: le multe hanno riguardato la gestione dei rifiuti.



