05.07.2021 h 12:18 commenti

Blitz contro gli ambulanti abusivi al Macrolotto Zero: multe per 15.300 euro e confisca della merce

La polizia municipale è intervenuta dopo gli esposti per il degrado provocato dalle attività di vendita illegali. Uno dei venditori ha reagito agli agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Blitz della polizia municipale, nei giorni scorsi, per interrompere le attività commerciali abusive su suolo pubblico da parte di cittadini cinesi nella zona del Macrolotto Zero. Gli agenti sono intervenuti a seguito di vari esposti ricevuti dai residenti per il degrado e la sporcizia generati dai venditori abusivi di ortaggi e hanno accertato la presenza di tre attività illegali in un'area di parcheggio aperta al pubblico.

Dopo un iniziale momento concitato gli agenti sono riusciti ad avvicinare tre degli ortolani, un uomo e due donne, per effettuare gli accertamenti dovuti. I tre sono risultati regolari sul territorio ma privi di titolo abilitativo per il commercio, per di più in un’area interdetta alle attività di vendita su area pubblica. Durante le operazioni, l’uomo ha iniziato a spintonare uno degli agenti per allontanarlo e ostacolare le dovute operazioni di accertamento. L'uomo è stato quindi condotto al Comando per essere identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ciascuno dei tre ortolani abusivi è stato sanzionato per attività di vendita in area interdetta nonché per violazione del Decreto Sicurezza urbana e ha ricevuto un ordine di allontanamento dal luogo per 48 ore, il cosiddetto “Daspo urbano”.

Tutta la merce in vendita e le relative attrezzature sono state sequestrate per confisca nei confronti dei tre commercianti ai quali sono state notificate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 15.300 euro.

Nello specifico sono state sequestrate 81 cassette di ortaggi vari (zucche, fagiolini, melanzane, cipolline ecc.) per alcuni quintali di peso complessivo. Considerata l'alta deperibilità della merce, è stato necessario conferirla immediatamente ad Alia per la successiva distruzione. Contestualmente gli operatori di Alia, che hanno riempito con la merce ben due veicoli di servizio, hanno ripulito tutta l’area dai rifiuti ripristinando il dovuto decoro.