10.05.2023 h 14:34 commenti

Blitz con elicottero ma senza fabbro, la villa viene subito rioccupata. Oggi il bis

Nuovo intervento, stavolta con i carabinieri insieme alla polizia municipale, per sgomberare le persone presenti all'interno, più o meno le stesse del giorno precedente. Stavolta gli ingressi sono stati blindati

Sono rientrati nella villa disabitata di Porta Leone dopo solo tre ore gli sbandati che ieri mattina, 9 maggio, sono stati fatti sgomberare durante il maxi blitz organizzato dalla questura. Nel pomeriggio erano di nuovo dentro. E non poteva essere altrimenti dato che gli accessi non sono stati chiusi. La polizia ha fatto intervenire l'elicottero ma non ha pensato che fosse necessario anche il fabbro per dare un senso all'operazione anche perché, viene spiegato, quello di ieri formalmente non era uno sgombero ma un'operazione di controllo del territorio. E così stamani, 10 maggio, è andato in scena il bis. Stavolta sono intervenuti i carabinieri in collaborazione con la polizia municipale, presente anche all'operazione di ieri. Senza elicottero ma con fabbro e muratore. Le persone presenti all'interno, più o meno le stesse di ieri, sono state fatte uscire. Porte e finestre della villetta a ridosso delle mura, che a breve sarà venduta all'asta, sono state blindate con reti elettrosaldate così come indicato dalle forze dell'ordine alla proprietà dell'immobile che dovrà farsi carico dell'intervento.

Una schermatura che dovrebbe rendere la vita più difficile agli sbandati a caccia di un rifugio.



Edizioni locali collegate: Prato

