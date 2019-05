09.05.2019 h 10:44 commenti

Blitz antidroga nelle scuole di via Galcianese, trovati otto grammi di hashish nascosti in giardino

Carabinieri di Prato e unità cinofile del nucleo carabinieri di Firenze agli istituto Buricchi, Cicognini Rodari e Marconi. Servizio organizzato insieme ai dirigenti scolastici che hanno accompagnato i militari nell'ispezione di alcuni classi

Otto grammi di hashish recuperati dai carabinieri nel corso di un mirato servizio antidroga compiuto ieri, mercoledì 8 maggio, nella scuola media Buricchi e nelle superiori Cicognini Rodari e Marconi, nel complesso di via Galcianese. All'intervento hanno preso parte anche due unità cinofile antidroga del nucleo carabinieri di Firenze. La droga è stata trovata nei giardini antistanti gli istituti. Il servizio antidroga è stato organizzato insieme ai dirigenti scolastici che hanno accompagnato i militari nell'ispezione di alcune classi. Obiettivo: disincentivare il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

Numerosi gli interventi dei carabinieri nell'anno scolastico che sta per concludersi e molti gli incontri che si sono tenuti anche al comando provinciale di via Picasso, finalizzati a parlare agli studenti della legalità nelle sue tante sfaccettature, dalle devianze giovanili connesse all'assunzione di alcol e droghe, al bullismo e cyberbullismo.



