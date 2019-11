02.11.2019 h 12:57 commenti

Blitz antidroga, la polizia sequestra trecento dosi di cocaina destinate ai locali della movida pratese. Due arresti

In manette due pregiudicati di 43 e 44 anni. La droga, pronta per lo spaccio al minuto, avrebbe fruttato 15mila euro. Secondo gli inquirenti, lo stupefacente sarebbe stato venduto e consumato durante la notte di Halloween

Trecento dosi di cocaina – valore 15mila euro – che senza l'intervento della polizia sarebbero finite nei locali della movida pratese in festa per la notte di Halloween. La droga – in tutto 125 grammi già pronti per lo spaccio al dettaglio – è stata sequestrata nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre a due pregiudicati marocchini di 43 e 44 anni. Gli agenti della Sezione antidroga della Squadra mobile sono andati a colpo sicuro quando hanno bussato all'appartamento dei due, in via Tinaia, pieno centro storico. La cocaina è stata trovata in cucina, nascosta dentro il tubo della cappa di aspirazione del fornello. La perquisizione ha portato anche al sequestro di una bilancina di precisione, del materiale necessario alla preparazione e al confezionamento delle dosi e a 800 euro, frutto dell'attività di spaccio. I due marocchini sono vecchie conoscenze delle forze dell'ordine: entrambi hanno precedenti penali relativi alla detenzione e allo spaccio di droga. Rinchiusi nel carcere della Dogaia, compariranno lunedì prossimo davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto.



