10.08.2020 h 13:27 commenti

Blitz antidroga dei carabinieri, due spacciatori in manette nel giro di poche ore

Un arresto risale a stanotte ed è stato compiuto dai carabinieri del nucleo investigativo in via Erbosa. L'altro è avvenuto nei pressi di un bar a Tobbiana ed è stato fatto dai militari della Tenenza di Montemurlo

Due arresti per droga, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sono stati effettuati in questo secondo fine settimana di agosto dai carabinieri del comando provinciale di Prato in due distinte operazioni. Stanotte, 10 agosto, il nucleo investigativo ha fermato in via Erbosa un venticinquenne di origine cinese con quasi 100 grammi di droga tra chetamina, ecstasy e marjiuana. Il giovane è incensurato e fino a stanotte sconosciuto alle forze dell'ordine.

Poche ore prima, a Tobbiana, nei pressi di un bar, i militari della Tenenza di Montemurlo hanno sorpreso in flagranza di reato un marocchino mentre cedeva una dose di cocaina a un italiano, che poi ha dichiarato di essere suo abituale "cliente". Il maghrebino arrestato sarà processato con rito direttissimo mentre il precedente andrà in convalida dal Gip.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus