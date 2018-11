19.11.2018 h 12:56 commenti

Blitz antiabusivi al mercato del lunedì: sequestrata merce e sanzionati tre ambulanti

L'intervento è stato effettuato dai carabinieri e dalla polizia municipale. Sono 177 i capi sequestrati tra borse, portafogli, cinture e cover per cellulari

Blitz di carabinieri e polizia municipale questa mattina, 19 novembre, al mercato del lunedì. Militari e agenti hanno controllato alcuni ambulanti abusivi che mettevano in mostra la loro merce accanto a quelli regolari. Al termine della mattina sono stati sequestrate circa 177 tra borse, portafogli, cinture e cover per cellulari. Tre ambulanti di nazionalità senegalese sono stati sanzionati.

I sequestri sono stati solo di natura amministrativa e non penale perché, come sottolineano dal comando provinciale dei carabinieri, alcune borse seppur uguali per foggia a quelle prodotte dalle più rinomate case di moda, erano prive del logo falsificato.

Altro obiettivo dell'intervento di stamani era contrastare il fenomeno dei borseggi tra gli avventori del mercato. Risultato raggiunto visto che fino alle 13 nessuna denuncia di furto è stata presentata.