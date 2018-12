Hanno rischiato di far perdere il posto a tutti i lavoratori del Panificio Toscano, prendendo parte al blitz alla Coop del Parco Prato lo scorso 1 dicembre . Adesso, però, sono loro a rischiare in prima persona. Si tratta dei dieci dipendenti del Panificio Toscano, sei in forze allo stabilimento di Prato, sospesi per motivi disciplinari dall'azienda, con l'accusa di aver provocato un grave danno d'immagine con la loro irruzione tra le massaie e le famiglie impegnate nella spesa alla Coop.

Come si ricorderà, proprio in conseguenza di quell'azione, l'Unicoop aveva deciso di sospendere le fornitura da parte del Panificio Toscano che si era visto costretto a mettere in ferie forzate gran parte dei dipendenti delle sedi di Prato e Collesalvetti. Gli stessi dipendenti che, in grande maggioranza, e spalleggiati dai sindacati Cgil Cisl e Uil, avevano poi preso le distanze dall'azione organizzata da Sì Cobas , riuscendo a far rientrare la decisione di Unicoop. In ballo c'è il tipo di contratto applicato ai lavoratori che è quello degli artigiani mentre il Si Cobas ritiene che debba essere quello industriale.