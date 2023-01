18.01.2023 h 10:22 commenti

Blitz all'ex piscina di via Arcangeli, denunciate cinque persone per occupazione abusiva

L'operazione è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia municipale. In azione anche i cani antidroga che con il loro fiuto hanno permesso di trovare qualche dose. Murati con le reti elettrosaldate gli ingressi laterali utilizzati dagli sbandati per entrare

Ennesimo blitz delle forze dell'ordine all'ex piscina di via Arcangeli diventata da anni il rifugio di tossici e sbandati. L'operazione, nata anche in seguito agli esposti dei residenti, è iniziata questa mattina 18 gennaio intorno alle 8. In azione carabinieri e polizia municipale. All'interno dello stabile sono state trovate cinque persone. Si tratta di due italiani, già conosciuti alle forze dell'ordine e tre africani. Quest'ultimi sono stati accompagnati al comando di piazza dei Macelli per l'identificazione, gli altri invece al comando dei carabinieri. Tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. La struttura è ancora del Comune visto che l'ultima asta per la vendita è andata deserta. Nell'operazione sono stati utilizzati anche i cani antidroga della Municipale che all'interno dell'ex piscina hanno fiutato alcune dosi di hascisc e ketamina.Una persona è stata segnalata alla Prefettura, per possesso di droga a uso personale.Sul posto anche la ditta specializzata che metterà in sicurezza, con reti termosaldate, l'entrata laterale utilizzata per entrare al secondo piano. Già nel recente passato gli ingressi sono stati blindati, ma evidentemente con poco successo. Il controllo di stamani, segue quello della scorsa settimana fatto dai carabinieri nella vicina villa abbandonata sempre in via Arcangeli. Un controllo che ha portto a un arresto . Blitz documentato dalle telecamere di Striscia La Notizia, la trasmissione di Canale 5, che lo ha mandato in onda lunedì sera.