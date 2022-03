04.03.2022 h 10:05 commenti

Blitz a Galciana dei carabinieri: in manette due spacciatori. Sequestrate droghe sintetiche

I militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di un operaio tessile e di un disoccupato che si stavano scambiando ketamina, shaboo ed ecstasy. Il grosso dello stupefacente trovato a casa del secondo pusher

Oltre quattro etti di droghe sintetiche sono state recuperate dai carabinieri del Nucleo Investigativo al termine di un'operazione che ieri sera, 3 marzo, hanno arrestato due spacciatori cinesi, sorpresi in via Galcianese mentre si stavano scambiando tre pacchetti di sostanza stupefacente. In manette sono finiti un 39enne e un 32enne, il primo operaio tessile, il secondo disoccupato e pregiudicato.

I carabinieri da tempo seguivano il primo, che era stato visto recarsi più volte nella zona di Galciana dove si intratteneva sia con connazionali sia con italiani. Ieri sera i militari sono entrati in azione proprio mentre i due spacciatori si stavano passando di mano tre involucri che contenevano, rispettivamente, 50 grammi di ketamina, 32 di shaboo e 50 pasticche di ecstasy. A casa del 32enne sono poi stati trovati altri 320 grammi di shaboo e due pasticche di ecstasy. Secondo gli inquirenti, lo stupefacente una volta spacciato avrebbe fruttato circa 32mila euro.

Sequestrate anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi i cinesi, su disposizione del pm di turno Laura Canovai, sono stati portati alla Dogaia.