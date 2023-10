20.10.2023 h 16:57 commenti

Black out per il vento, 35 famiglie a Poggio alla Malva sono ancora al buio

Il guasto si è verificato nella notte quando un cavo della linea è caduto, non è ancora stata ripristinata la corrente nella zona a sud di via Spinelli e quella a nord di via Santo Stefano. Per consentire i lavori via Buricchi è stata chiusa al traffico. Sul posto anche le volanti della Municipale

Sono 35 le famiglie che, in seguito al forte vento di questa notte 20 ottobre, sono ancora senza elettricità a Poggio alla Malva nel comune di Carmignano.

Dall'alba i tecnici di Enel E Distribuzione sono al lavoro per ripristinare la linea che è stata interrotta dalla caduta di un cavo aereo, appunto a causa delle forti raffiche di vento. In mattinata il guasto è stato riparato in parte: la zona a sud di via Spinelli e quella a nord di via Santo Stefano restano ancora al buio. Per consentire i lavori via Buricchi è stata chiusa, sul posto sono intervenute quattro volanti della Municipale. “Per evitare che in futuro si verifichino altri disagi – ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti - e-distribuzione sta valutando di mettere un sezionatore motorizzato e telecontrollato in modo da essere più celeri nel caso di nuova interruzione. Lungo via stazione)è stato individuato un altro punto che verrà rinforzato in modo da rendere la linea maggiormente resiliente”.

In una nota E Distribuzione spiega che “in ogni caso, le operazioni di restyling effettuate nel corso del 2022 e del 2023 – attraverso la realizzazione di una nuova direttrice elettrica che ha consentito di ottenere con le dorsali esistenti “Carmignano” e “Schifanoia” una chiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva – ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di risoluzione del problema”

