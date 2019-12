23.12.2019 h 10:40 commenti

Black out mette ko l'impianto di Publiacqua: rischio rubinetti a secco in numerosi quartieri

Gli abbassamenti di pressione saranno generalizzati su tutta la città ed in particolare sul centro storico e sulla zona ovest (Chiesanuova e limitrofe)

Possibili disagi per l'approvvifionamento idrico. Nelle prossime ore si registreranno abbassamenti di pressione generalizzati su tutta la città ed in particolare sul centro storico e sulla zona ovest della città (Chiesanuova e limitrofe). Il problema, secondo quanto comunicato da Publiacqua, è docuto a un guasto Enel che ha tolto alimentazione elettrica all'Impianto Falda 1. Il personale di Publiacqua sta monitorando la situazione ed operando tutte le manovre possibili per ridurre al minimo il disagio. Enel assicura che i suoi operatori stanno lavorando per ripristinare la normale alimentazione elettrica nel più breve tempo possibile.

Il problema è stato poi risolto nella tarda mattinata e Publiacqua ha garantito che i problemi di mancanza di pressione sarebbo scomprsi nel corso del primo pomeriggio.

Edizioni locali collegate: Prato

