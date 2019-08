29.08.2019 h 14:41 commenti

Bivacchi e sbandati nell'ex fabbrica Caverni, via alla raccolta firme dei residenti per chiederne la blindatura

Il modello da seguire in attesa che l'area venga trasformata in appartamenti, è quello messo in campo all'ex Valore due anni fa

L'ex fabbrica Caverni tra via del Menichino e via Niccoli da tempo è diventata “la casa” per una decina di sbandati. Una situazione ritenuta sempre più pericolosa da chi abita nella zona tanto dare il via a una raccolta firme per una petizione, che sarà protocollata nei prossimi giorni, per chiedere all'amministrazione di censire “gli abitanti” e, soprattutto, di imporre alla proprietà di blidare l'edificio rendendolo davvero inaccessibile, come è successo per l'ex Valore nell'autunno del 2017.





“Lo scorso anno – spiega Mario Settesoldi uno dei promotori della raccolta firme – siamo riusciti, dopo anni, a far levare i vecchi silos e una sorta di discarica a cielo aperto da via del Menichino. Il problema, però, è che tutti i rifiuti sono stati portati dentro l'area industriale e per fare questo è stato abbattuto un pezzo del muro di cinta dell'edificio. Questo di fatto ha aperto un varco nell'ex fabbrica”. La fabbrica da più di un anno è stata venduta a una ditta di costruzione e il progetto prevede la realizzazione di appartamenti, ma nel frattempo esiste solo degrado.“Lo scorso anno – spiega Mario Settesoldi uno dei promotori della raccolta firme – siamo riusciti, dopo anni, a far levare i vecchi silos e una sorta di discarica a cielo aperto da via del Menichino. Il problema, però, è che tutti i rifiuti sono stati portati dentro l'area industriale e per fare questo è stato abbattuto un pezzo del muro di cinta dell'edificio. Questo di fatto ha aperto un varco nell'ex fabbrica”.



Una porta naturale che invita ad entrare e al bivacco. “In via Baldinucci – continua Settesoldi – ogni mattina si trovano siringhe e macchie di sangue, mentre la sera si assiste a un sospetto via vai di persone”. Da qui la richiesta di un intervento definitivo. “Il degrado porta degrado -. spiega Settesoldi – e qui ormai siamo al limite. L'aggressione ai volontari della Croce d'oro è solo la punta di un iceberg, del resto non si vedono mai volanti e neppure vigili”.

A.A.