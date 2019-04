02.04.2019 h 16:17 commenti

Bivaccavano sulle ciclabili in riva al Bisenzio, daspo per quattro persone

Ieri mattina il controllo della Municipale: tre dormivano sotto l’arcate del ponte al Mercatale mentre uno era accampato, con una tenda, sulla riva sinistra

Con l’avvicinarsi della bella stagione, la polizia municipale ha intensificato i controlli sulle piste ciclabili che, soprattutto in questo periodo, richiededono un aumento dei servizi, anche appiedati, per garantire una maggiore vivibilità e sicurezza per tutti coloro che vogliono usufruire piacevolmente dei percorsi in riva al Bisenzio.

Durante uno di questi controlli, ieri mattina, due pattuglie con l’ufficiale responsabile, dalle prime ore del mattino, hanno controllato il tratto di ciclabile e le rive del fiume nel tratto compreso dal ponte Datini al ponte XX Settembre, sorprendendo quattro cittadini extracomunitari in bivacchi improvvisati: tre dormivano sotto l’arcate del ponte al Mercatale, mentre uno era accampato, con una tenda, sulla riva sinistra.

A tutti e quattro, in regola con i permessi di soggiorno, sono stati consegnati i daspo del sindaco, con l’ammonimento che, trovandoli nuovamente in situazioni simili e quindi recidivi, sarà richiesta al questore la misura interdittiva del divieto di accesso al territorio, come peraltro già emanata, per un cittadino italiano, per la biblioteca comunale.

La polizia municipale invita tutti i cittadini e i gruppi social a segnale presso la centrale operativa, attiva 24 ore, le situazioni che possono creare allarme sociale.