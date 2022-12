30.12.2022 h 11:12 commenti

Bisarca carica di auto si blocca nella rotatoria, viabilità in tilt sulla tangenziale nord

L'incidente si è verificato a metà mattinata. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo pesante mentre la polizia municipale ha cercato di regolare la circolazione che ha subito forti rallentamenti

Traffico fortemente rallentato sulla tangenziale nord a causa di un problema ad una bisarca carica di auto, rimasta bloccata alla rotatoria tra viale Fratelli Cervi e via di Cantagallo, all'altezza del cimitero di Coiano.Il mezzo, per la rottura di un braccetto, poco prima delle 10.30 di stamani 30 dicembre si è fermato proprio nel mezzo della rotonda in direzioen sud, impedendo il passaggio di altri veicoli. Le file si sono così subito create con la coda che nel giro di poco ha raggiunto la lunghezza di qualche chilometro da Santa Lucia.Sul posto è intervenuta la polizia municipale per regolare la circolazione, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per rimuovere il mezzo bloccato. Operazione non semplice perché prima è stato necessario scaricare tutte le vetture che trasportava. Il traffico per chi proviene da nord verso sud è stato nel frattempo deviato in viale Galilei. Verso le 11.30, per fortuna, il mezzo è stato rimosso e la strada riaperta, con la situazione che è tornata alla normalità.La bisarca, proveniente da Napoli, ha avuto un cedimento strutturale: un pistone di grosse dimensioni è caduto sull'asfalto e il veicolo si è arrestato. Dopo la rimozione del mezzo, il conducente è stato diffidato a ripartire dalla polizia municipale prima della messa in sicurezza del veicolo che verrà sottoposto a revisione nel pomeriggio da parte di una ditta specializzata.