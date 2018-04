06.04.2018 h 20:27 commenti

Bimba di due anni scappa sulla strada ma viene salvata da un agente della polizia municipale

E' successo davanti alla scuola elementare di Poggio a Caiano. La madre della piccola: "Senza il suo intervento mia figlia sarebbe stata schiacciata da un'auto. Non so come ringraziarlo".

E' solo grazie alla prontezza e al coraggio di un agente della polizia municipale che una bimba di 2 anni, scappata di mano alla mamma, non è stata investita da un'auto. L'eroe è Bernardo Cecchi, in servizio al comando del Comune di Poggio a Caiano. Elena, la mamma della bambina, ha chiamato la nostra redazione per raccontarci quanto accaduto e per ringraziare pubblicamente il salvatore della sua piccola monella.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, 6 marzo, all'uscita della scuola primaria Lorenzo il Magnifico in via Soffici a Poggio, frequentata dal fratello più grande della bambina. La polizia municipale è presente all'ingresso e all'uscita per garantire l'attraversamento in sicurezza della strada di grandi e piccini. Presenza provvidenziale visto il salvataggio di oggi. "Eravamo sul marciapiede, all'ingresso della scuola.- racconta Elena, la mamma della bambina salvata -Mi sono distratta un solo secondo e mia figlia è subito corsa verso la strada. Ho urlato e tentato di andarle dietro ma lei era già scesa dal marciapiede. Più veloce di me è stato l'agente Cecchi che era presente sul posto e che è riuscito a prenderla e a metterla in salvo appena in tempo. Una macchina infatti, stava sopraggiungendo e ha frenato di colpo. Se non fosse intervenuto lui, mia figlia sarebbe stata schiacciata da un'auto".

Non appena si è ripresa dallo choc, Elena ha ringraziato di persona il coraggioso agente ma non ritenendo che fosse sufficiente, ha inviato un'email al sindaco Martini per segnalare il gesto eroico del dipendente comunale e ha contattato la nostra redazione per ringraziarlo pubblicamente. Il giusto riconoscimento per un gesto generoso e coraggioso.

