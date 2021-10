20.10.2021 h 18:26 commenti

Bilancio sociale Fondazione Caritas, il miglior risultato è la "rinascita" di Manci

Albanese di 33 anni ha passato un terzo della sua vita in carcere, grazie ai volontari di casa Jacques Fesch ha imparato un mestiere, ha conosciuto la futura moglie e oggi gestisce una piccola imprese edile che impiega tre ex detenuti

Presentato il bilancio sociale 2020 della Fondazione Caritas che gestisce i servizi di contrasto alla povertà, dall'Emporio della Solidarietà ai centri di ascolto, alle case dove trovano rifugio donne sfruttate o maltrattate insieme ai loro figli. Nella galassia di attività c'è anche un ambulatorio al Giovannini, uno sportello psicologico e la casa Jacques Fesch, che ospita ex detenuti e i familiari in visita ai carcerati. E proprio da questa struttura nasce la storia di una rinascita, quella di Manci Gezim albanese di 33 anni che ha passato un terzo della sua vita in carcere. "In questa casa sono rinato, posso dirlo senza esagerare: sono rinato" .

Il 33enne, nel 2017 è a fine di una pena detentiva di dieci anni, deve ricominciare da capo, senza documenti, famiglia, lavoro e casa. Per quelli come lui il rischio recidiva è altissimo: quasi due detenuti su tre che non hanno opportunità, quando sono liberi tornano a delinquere. Gezim viene coinvolto dalla ditta Saccenti nei lavori alla Casa Jacques Fesch e impara il lavoro di muratore, per sei mesi vive nella struttura e qui viene aiutato da Elisabetta Nincheri, una dei volontari della associazione Chiodaroli. Il giovane capisce che si stanno aprendo possibilità importanti per lui. Ricambia la fiducia data e inizia a costruire la propria vita. Conosce quella che diventerà sua moglie, il lavoro va così bene che decide di mettersi in proprio e aprire una impresa edile dove adesso lavorano nove dipendenti. "Di questi, tre sono ex detenuti – sottolinea Gezim – come hanno aiutato me, anche io voglio fare altrettanto".

Un bilancio, dal punto di vista umano che è decisamente in attivo, nei vari servizi della Fondazione sono impegnati quindici dipendenti e 126 volontari, che nel corso dello scorso anno si sono impegnati per 19.069 ore, il numero maggiore è stato realizzato all' Emporio della carità (il bilancio è stato presentato a parte) dove i 66 volontari hanno donato 15.066 ore. la fascia di età più rappresentata è tra i 60 e il 69 anni. gli uomini rappresentano il 52%. Durante il 20220 si è verificato anche un infortunio, di una mano schiacciata in un muletto.

Le attività gestite dalla Fondazione.

Appartamenti Famiglia Guasti Quattro gli appartamenti a disposizione, nel corso del 2020 una famiglia ospitata è riuscita ad acquistare una casa di proprietà, un'altra si è trasferita in una più grande per la nascita di un figlio. Tutti le case sono occupate

Casa Betania Accoglie uomini con disagio sociale e abitativo, i posti a disposizione sono quattordici, nel corso del 2020, otto persone hanno trovato una diversa collocazione. I volontari impegnati nel servizio sono tredici che sono stati presenti per un totale di 1.232 ore.

Centro ospitalità per cittadini italiani e stranieri dimessi dall'ospedale Sono state accolte cinque persone, su un totale di sei posti a disposizione

Casa di accoglienza Jacques Fesch Sono otto i posti a disposizione per i detenuti in licenza e le famiglie in visita a carcerati. I volontari impegnati nel 2020 sono stati cinque per un totale di 360 ore. Sono sette le persone accolte che dovevano svolgere ore di pubblica utilità o di messa alla prova. Gli ingressi sono concordati con il giudice . Sono state anche accolte tre persone uscite dal carcere che non avevano una casa e altrettante accolte nella misura alternativa alla detenzione.

Casa di accoglienza Agar per donne sole con bambini. I posti letto a disposizione sono sei , nel corso dello scorso anno sono state accolte due famiglie proveniente da una situazione familiare violenta e una donna single. Dallo scorso ottobre la casa accoglie il progetto "Dopo di noi"

Casa Noemi, Accoglie donne italiane e straniere con figli di meno di dieci anni che sono vittime dello sfruttamento sessuale. Le donne accolte sono state tre , inviate dai servizi sociali, cinque i bambini .

Laboratorio Accoglie persone con disagio sociale e economico, nel 2020 hanno lavorato due persone part time e cinque volontarie per un totale di 872 ore, tre gli inserimenti socio terapeutici, due i tirocini tra cui una donna psichiatrica e tre messe alla prova . Sono state confezionate mascherine per i bambini della prima comunione e per i volontari dell'associazione nazionale carabinieri.

Ambulatorio medico presso il Giovannini In seguito alla pandemia l'utenza è diminuita del 29,2% , mediamente si sono presentate all'ambulatorio quindici persone a settimana per un totale di 177, le visite complessive sono state 486 il 56,5% a cittadini cinesi. le patologie più diffuse sono diabete, insufficienza renale, ipertensione e problemi ginecologici. I medici volontari impegnati sono stati dieci per un totale di 276 ore.

Servizio di ronda Notturna e ronda rosa Rivolta a homeless e prostitute. le uscire dei trenta operatori sono state 84 . I volontari hanno distribuito panini, te e caffè caldo durante l'inverno anche coperte.

Servizio operatori di strada. E' gestito da Opera 22 e Fondazione Solidarietà Caritas su un appalto del Comune e coinvolge personale specializzato. Le persone incontrate sono state 146 di cui 53 italiani, 127 gli uomini. I colloqui fatti sono stati 369.

Sportello di sostegno psicologico Le persone che si sono rivolte al servizio sono state ventuno di cui tre coppie per un totale di 84 sedute , prevalentemente italiane con età media di 40 anni.

Centri d’ascolto Mai chiusi, nemmeno durante il lockdown ; il totale delle famiglie che hanno chiesto aiuto è passato dalle 1094 del 2019 alle 1263 del 2020 con un incremento del 15,4% e con gli italiani in aumento rispetto agli stranieri. Proprio per rispondere a queste emergenze il vescovo Giovanni Nerbini ha dato vita al Fondo del Buon Samaritano che ha distribuito, in poco più di un anno, oltre 200mila euro a famiglie messe in crisi dalle conseguenze sociali del Covid. I volontari impegnati nella sede centrale sono quattro che hanno messo a disposizione oltre 1.230 ore.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato presidente Idalia Venco - è quello di avere sempre un occhio attento ai nuovi bisogni del territorio e di intercettare le nuove povertà». In questo senso, l’ultimo progetto messo in campo è la casa per anziani soli che non hanno una abitazione dove stare, aperta in via Carraia dall’associazione il Casolare,, da Emporio, Case di accoglienza, iniziative di assistenza alla marginalità – come la ronda dei senzatetto e gli operatori di strada – e tante opere che intervengono nella promozione umana e nel servizio alla persona.”

