Bilancio Regione, ecco le opere e le opportunità per Prato

La manovra è stata approvata ieri. Confermati gli interventi sul fronte mobilità e inseriti degli aiuti per le aziende in crisi

Risorse confermate per la nuova arteria stradale Poggio a Caiano- Signa e per l'ipotesi sulla tramvia Prato-Campi-Firenze, ma anche il rifinanziamento del progetto Lavoro Sicuro e l'implementazione del fondo per incentivare la riassunzione dei lavoratori delle aziende in crisi. Sono i principali punti su cui Prato ha un interesse specifico, contenuti nella manovra di bilancio approvata ieri, 23 dicembre, in aula a Firenze dalla Regione Toscana.

«Una manovra di bilancio non semplice, date le note difficoltà del periodo che attraversiamo ma viene riconfermata la volontà di ripartire con gli investimenti, senza aumentare le tasse e dedicando maggiori risorse ai servizi sanitari e alle imprese. - spiega Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd e presidente della commissione Sviluppo economico e rurale -Anche quest’anno vi sono diverse voci che riguardano molto da vicino la realtà pratese e posso dire di essere soddisfatta. Una manovra che ancora non è esaustiva poiché mancano i dati nazionali, ma troviamo adesso un primo indirizzo importante: il più sarà fatto con le variazioni in primavera e quindi il lavoro ulteriore che ci aspetta sarà da qui alle prossime variazioni. Abbiamo complessivamente 80,6milioni di euro di nuovi investimenti in vari settori: messa in sicurezza degli edifici, prevenzione dal rischio idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia sanitaria, viabilità, trasporti, tutela alimentare, ricerca e innovazione, interventi a favore delle imprese. Altri interventi significativi – prosegue Bugetti - sono contenuti nel Collegato alla legge di stabilità: i comuni potranno contare su 6 milioni di euro negli anni 2021-2023 per interventi sulla qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti di riscaldamento, cosa molto utile per il territorio pratese".

Grazie poi ad alcuni emendamenti presentati dal gruppo consiliare del Pd e approvati dall’aula è stato implementato il fondo per incentivare la riassunzione dei lavoratori delle aziende in crisi (1 milione di euro), sono state integrate le risorse (400mila euro per il 2021, 600mila per il 2022) per la progettazione di opere di stretta competenza regionale, quali ad esempio le strade regionali e la difesa del suolo. "Infine,-conclude Bugetti - un contributo di 200mila euro per gli istituti per la salvaguardia della memoria e l’antifascismo, perché sono proprio qui le nostre radici di democrazia e libertà».