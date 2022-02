10.02.2022 h 14:41 commenti

Bilancio polizia Provinciale, triplicate le multe per chi buca il rosso

Nel corso del 2021 sono state 860 per un totale di 175mila euro. Gli automobilisti più indisciplinati a Poggio a Caiano e a Prato. Stabili gli altri reati, 62 i capi di fauna illegalmente detenuta o abbattuta

Triplicate in un anno le sanzioni del codice della strada elevata dalla polizia Provinciale. Sono 860 per un totale di 175mila euro che saranno reinvestiti nella sicurezza stradale.

Gli automobilisti più indisciplinati sono a Poggio a Caiano (570), seguiti da quelli di Prato con (273), l'infrazione più diffusa è l'inosservanza del semaforo rosso (556). Rilevazione effettuate soprattutto tramite i T Red,, als econdo posto nella classifica delle infrazioni c'è la mancata comunicazione dei dati del conducente (260).

Stabili le altre sanzioni ammnistrative dove, su un totale di 110, quelle relative ai rifiuti sono state 75. Le informative di reato nel 2021 sono state 102, ancora una volta quelle legate ai rifiuti sono state 62,inoltre sono state controllate 89 aziende che hanno portato alla contestazione di 19 sanzioni amministrative e a 5 denunce.

Rimanendo in tema ambientale la Provinciale ha sequestrato 18 mezzi di caccia e pesca e 62 capi di fauna illegalmente detenuta o abbattuta, anche appartenenti a specie protette.

“È stato un altro anno segnato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 - ha sottolineato il comandante Michele Pellegrini - difficile sotto tanti punti di vista che ha richiesto alle forze territoriali uno sforzo addirittura maggiore nel far sentire la loro vicinanza alla cittadinanza anche allo scopo di interrompere sul nascere situazioni di illegalità che avrebbero potuto aggravare il senso di sconforto e incertezza causato dalla situazione nazionale”.

Un lavoro fatto dagli 11 uomini del corpo forestale, che sono stati impegnati in 233 accertamenti scattati grazie alla collaborazione della cittadinanza tramite il pronto intervento o le segnalazioni sul sito internet della Provincia di Prato. Due le menzioni speciali a Roberto Panzi per aver individuato un pirata della strada quando non era in servizio e al vice comandante Leonetto Trinci per aver scoperto un'importante discarica, mentre nei prossimi giorno verrà assunto un nuovo agente in sostituzione di un trasferimento.

“Prato è un territorio vasto e particolare per certi aspetti - ha sottolineato il presidente Francesco Puggelli - ma questi dati e quelli emersi dal bilancio dell’attività svolta in convenzione con Alia, insieme alla presenza e collaborazione di tutte forze dell’ordine impegnate nella tutela del territorio, stanno dando ottimi frutti contribuendo a cambiare in meglio certe abitudini scorrette, come l’abbandono dei rifiuti, che certo non giovano all’immagine della città. A questo processo l’attività della polizia Provinciale dà ogni anno un contributo fondamentale: non si tratta solo di emettere sanzioni ma di educare le persone a rispettare l’ambiente in cui tutti viviamo”.