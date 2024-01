27.01.2024 h 08:19 commenti

Bilancio positivo per Pitti Filati: compratori in crescita, soprattutto gli asiatici

L’affluenza è stata di 3mila buyers di cui circa 1.170 esteri, il 3% in più dello scorso gennaio. Tornano i clienti della Corea del Sud, Cina-Hong Kong e Giappone. Bene anche gli europei

La 94esima edizione di Pitti Immagine Filati si è conclusa con un’affluenza di 3mila compratori di cui circa 1.170 esteri, il 3% in più dello scorso gennaio – ed è quindi possibile darne già un giudizio più che positivo. La rassegna ha presentato le collezioni di filati per la stagione primavera-estate del 2025 disegnate e prodotte dalle migliori filature italiane e internazionali, per un totale di 115 espositori di cui 28 pratesi. Nel ranking delle presenze internazionali, ai primi posti troviamo Francia, Gran Bretagna, Germania, Turchia, Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Cina continentale, Giappone e Olanda. Proprio il forte aumento dei compratori asiatici (ai già citati paesi vanno aggiunti Corea del Sud e Cina-Hong Kong) è forse l’elemento che ha caratterizzato questa tornata del salone – e che rappresenta anche un buon viatico per l’edizione del prossimo giugno, quando la scena sarà per le collezioni invernali, quelle che mediamente pesano di più sui volumi e i fatturati dei produttori.

