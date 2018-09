20.09.2018 h 16:32 commenti

Bilancio positivo per i cinque gruppi di controllo del vicinato pratesi

Per ora sono attivi in via Petrarca, a Maliseti, alla Castellina, alla Querce e a Iolo, dove in agosto grazie a una cittadina è stato probabilmente sventato un possibile furto in via Verzoni

I cinque gruppi di controllo del vicinato cittadino verranno registrati ufficialmente in modo da unificare il loro modus operandi a quello dell’Associazione nazionale. Un passaggio che è stato deciso durante la riunione di bilancio, a cui ha partecipato anche Michele Giorgi referente dell’Associazione per la Toscana e Liguria, che si è tenuta mercoledì 19 settembre.

Un’occasione anche per ribadire che il controllo di vicinato è una forma di sicurezza partecipata attraverso gli occhi dei cittadini che controllano il territorio e che sono in stretto contatto tra di loro, senza atti di eroismo o ronde. Nel mese di agosto a Iolo, dove è attivo un gruppo, è stato evitato un furto proprio grazie all’intervento di una residente di via Verzoni che ha notato una macchina sospetta per pi avvisare i 70 componenti del gruppo e le forze dell’ordine. Gli altri gruppi attivi sono alla Querce, alla Castellina a Maliseti e in via Petrarca.



