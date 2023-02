13.02.2023 h 09:15 commenti

Bilancio polizia provinciale: 44 persone denunciate e oltre 800 sanzioni amministrative

Le violazioni del codice della strada sono state 722 e i punti decurtati 1.074, sono invece 178 gli accertamenti in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Il presidente Calamai "Servono più agenti, tra i miei obiettivi aumentare l'organico"

Quarantaquattro persone denunciate per bracconaggio, gestione illegale e abbandono di rifiuti detenzione di animali e abusivismo, 168 accertamenti e 803 sanzioni amministrative e 178 accertamenti in seguito alle segnalazioni dei cittadini.

Sono i dati che riassumono l'attività della polizia provinciale nel 2022, a cui si aggiungono 68 sequestri di animali selvatici e domestici e 722 violazioni del codice della strada per un totale di 1.074 punti decurtati.

"Dati in linea con quelli dello scorso anno - ha sottolineato il comandante Michele Pellegrini - restano alti quelli legati al codice della strada, nonostante la presenza di due T red a Poggio a Caiano, in due zone particolarmente pericolose. In leggero calo il fenomeno degli abbandoni di sacchi neri, grazie anche alla convenzione con Alia, stabile quello che riguarda il presunto avvelenamento di animali. Sei i casi accertati. Intensificata, invece, l'attività di controllo degli ungulati in zone urbane. Un fenomeno a livello nazionale che monitoriamo con attenzione".

Nel corso del 2022, la polizia provinciale si è occupata di 12 casi di presunto avvelenamento di animali, 20 di abbandono di rifiuti, 8 reati legati alla tutela della fauna e 16 relativi alla violazione del codice penale. Nel corso dell’intero anno sono state redatte ed inviate alla Procura della Repubblica 72 informative, di cui 36 indagini delegate direttamente dalla stessa Autorità Giudiziaria, per un totale di 44 persone denunciate e 49 reati contestati. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative 40 quelle in materia di rifiuti, 28 di caccia, 6 sulla pesca, 722 in materia di codice della strada, 3 per la tutela delle acque, una in materia di smaltimento animali e tre per la tutela degli animali.

"Un'attività importante svolta dalla Provinciale - ha spiegato il presidente della Provincia Simone Calamai - nonostante l'esiguo numero di agenti: a breve ne entrerà in servizio uno attingendo alla graduatoria del concorso fatto insieme a Pistoia, portando così l'organico a dieci. Ma non è sufficiente tra i miei obiettivi, per il 2023, anche quello di poter implementare di altre unità la polizia provinciale per poter arrivare almeno a 13".

Oggi il comandante e il presidente della provincia hanno anche premiato gli agenti che nel corso dello scorso anno si sono distinti: premiati Roberto Panzi, Cristina Chiavacci e Leonetto Trinci, per attività a tutela degli animali, Gianfranco Tofanelli, Cristina Chiavacci e Leandro Giannetti per quella ambientale .

