Bilancio in pareggio per il Politeama e nuova nomina nel Cda

Raddoppiato rispetto all'anno precedente il valore della produzione che è passato da 485mila a 851mila euro, Francesco Moscardi entra nel Consiglio d'amministrazione. Ancora tempi lunghi per il passaggio da Spa a Fondazione

Il 2022 per il teatro Politeama segna il raggiungimento del pareggio di bilancio, tra le voci in attivo anche quella che tecnicamente si chiama “valore di produzione “, che conteggia biglietti e contributi, passato da 485mila a 851mila euro. Per il passaggio da Spa a Fondazione invece, i tempi sono ancora lunghi: bisogna aspettare l'approvazione del bilancio del Comune, socio di maggioranza, quindi non prima dell'estate. Oltre ai buoni risultati economici, raggiunti anche con il contributo di Comune, Ministero della Cultura e sponsor privati, nel 2022 il teatro ha ottenuto l'inserimento nel circuito Fus grazie anche alla presenza di alcune specifiche rassegne. Centrato l'obiettivo del Pnrrr con l'ottenimento di 400mila euro per l'efficientamento energetico che porterà anche a installare sul tetto del teatro i pannelli fotovoltaici.

“Per noi è un orgoglio presentare un teatro con i conti in ordine – sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi – I ringraziamenti vanno al pubblico che ha riconosciuto la qualità della nostra programmazione, oltreché ai soggetti pubblici e privati. Le difficoltà non sono tutte superate e gli ostacoli sono ancora molti: abbiamo affrontato e stiamo portando avanti importanti interventi di messa a norma e modernizzazione del nostro teatro”. Un’altra novità riguarda la composizione del Consiglio d’amministrazione: dopo la scomparsa di Elvira Trentini, sarà portata all'approvazione dell'assemblea dei soci la nomina di Francesco Moscardi (tecnicamente il subentro si definisce cooptazione) classe 1974, ingegnere civile, consigliere dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Prato, persona vicina affettivamente alle fondatrici Roberta Betti ed Elvira Trentini anche nel grado di parentela. L'organo amministrativo del Cda in realtà è in regime di prorogatio essendo scaduto da dieci mesi perché il Politeama Pratese spa si trova nella fase di transizione verso la Fondazione per cui si attende un passaggio nel consiglio comunale di Prato. Intanto prosegue la programmazione fra gli ultimi appuntamenti di danza e prosa. Rinviato alla prossima stagione lo spettacolo Ballade per motivi tecnici, inizialmente previsto sabato 15 aprile, mentre la rassegna “Ridere sul serio” tornerà giovedì 20 aprile (alle 21) con Stefano Santomauro in Like, con la regia di Daniela Morozzi. Aprile si chiuderà nel segno della danza con Bolero nell'ambito di “Politeama Spring Dance”, con le coreografie firmate da Marga Nativo e Arianna Benedetti. Gran finale di “Ridere sul serio” con Michele Serra protagonista di L'amaca di domani (giovedì 4 maggio, alle 21) ma è previsto anche un fuori programma che riporterà in scena uno dei classici del teatro toscano del Novecento: Il gatto in cantina, commedia musicale di Nando Vitali diretta dal regista pratese Sandro Querci. L’appuntamento è per giovedì 25 maggio, alle 21.

