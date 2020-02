17.02.2020 h 11:32 commenti

Bilancio e piano investimenti, il gruppo Pd promuove cinque incontri sul territorio

Si comincia domani sera al circolo Costa Azzurra. Oltre ai consiglieri del gruppo Pd, saranno presenti anche alcuni assessori

In previsione della discussione e approvazione del piano degli investimenti, opere pubbliche e del bilancio 2020-2022 - che avverrà nel prossimo mese di marzo - il gruppo consiliare del Pd promuove una serie di assemblee pubbliche sul territorio del Comune di Prato per discutere con i cittadini le scelte programmatiche che riguardano il futuro della città. A questo lavoro, suddiviso in varie assemblee, oltre ai consiglieri del gruppo parteciperanno anche dei componenti della giunta .

“Siamo convinti - dichiara il capogruppo Pd Marco Sapia -che dalla partecipazione dei cittadini possano emergere occasioni di confronto, che indubbiamente potranno accompagnare l'azione di governo e arricchire il lavoro amministrativo del gruppo del Partito democratico. È fondamentale per questo dare l'opportunità per fare il punto anche sullo stato di avanzamento lavori nelle frazioni di Prato, e la programmazione delle opere pubbliche nei prossimi anni”.

Gli incontri iniziano tutti alle 21. Si comincia domani, martedì 18 febbraio, al circolo Costa Azzurra, via Firenze 253. Si prosegue martedì 25 febbraio alla casa del popolo di Coiano, via Bisenzio 5/f; mercoledì 4 marzo al circolo Renzo degli Innocenti, via Costa 62; mercoledì 11 marzo circolo di Iolo, piazza Bianchini 5; mercoledì 18 marzo circolo Bruno Cherubini, via Bambini 16.

“È molto importante continuare la buona pratica di organizzare confronti tra Amministratori, iscritti, elettori Pd e cittadini sul territorio - dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi - I nostri circoli territoriali devono continuare ad essere luoghi di dialogo e di ascolto. Per questo un Partito popolare e radicato come il nostro promuove campagne come queste in cui discutere insieme sul futuro della nostra città”.