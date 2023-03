25.03.2023 h 13:08 commenti

Bilancio di fine mandato del sindaco di Poggio a Caiano: "Realizzato il 94 per cento del programma"

Francesco Puggelli, assieme agli assessori e ai responsabili dei servizi del Comune, ha fatto una panoramica di cinque anni di lavoro: "Un periodo molto difficile a causa della pandemia ma siamo riusciti a cambiare e a migliorare il volto del nostro territorio". Occhi puntati sulla prossima sfida: la riconferma a primo cittadino

Tanto lavoro concluso e tanto ancora in corso. Tempo di bilanci per il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, che oggi, sabato 25 marzo, ha riunito assessori e responsabili dei servizi del Comune per mettere in fila i risultati del suo mandato e chiudere la legislatura in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Dall'inaugurazione del ponte Manetti all'avvio del cantiere per la nuova piazza XX Settembre, dalla riqualificazione dei giardini alla riasfaltatura di un lungo elenco di strade e marciapiedi, dagli investimenti sulle scuole all'acquisizione e al restauro della Palazzina reale, sede del Comune. E non c'è solo il fronte delle opere pubbliche. “Il 94 per cento del programma con il quale ci siamo proposti ai cittadini cinque anni fa – le parole di Puggelli – è stato realizzato o è in corso di realizzazione. Un risultato enorme se si pensa che il mandato è stato occupato per metà, cioè per due anni e mezzo, dall'emergenza della pandemia. Tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare”.Il sindaco uscente ha ricordato gli impegni presi con i cittadini e ricondotti all'interno di cinque cornici: “Avevamo promesso una Poggio a Caiano più bella e sostenibile, più innovativa, più civile, più attenta e più attiva – ha detto – e a questi obiettivi abbiamo lavorato tutti insieme con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Puggelli ha messo in risalto la capacità degli assessori e dei responsabili dei servizi comunali di “fare squadra” e ha richiamato più volte parole come “coesione” e “condivisione” fuori e dentro il Palazzo comunale.“Dare conto ai cittadini di come abbiamo usato la loro fiducia – ancora Pugelli – non è solo un dovere imposto dalla legge. E' prima di tutto una responsabilità etica e politica, un atto di trasparenza e di apertura. Cinque anni meravigliosi come è meraviglioso fare il sindaco della città nella quale si è nati e cresciuti e nella quale si è deciso di far crescere i propri figli”.Corposo il rendiconto che la Giunta Puggelli ha consegnato ai cittadini: “Più servizi per le famiglie, un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, un'attenzione all'edilizia scolastica, all'efficientamento energetico, alla sicurezza, alla sostenibilità a tutti i livelli. E in più il recupero di molti spazi e luoghi per le attività sportive, il tempo libero, la socializzazione. Un lavoro a 360 gradi – ha detto Puggelli – che ha consentito di migliorare il territorio che nel 2022 ha registrato un'impennata di turisti”.Mentre scorrono i titoli di coda della legislatura, Francesco Puggelli punta il prossimo obiettivo: la riconferma a primo cittadino. “Il lavoro messo in piedi in questi cinque anni va avanti – il commento – per tante opere fatte ce ne sono altrettante progettate e per le quali abbiamo intercettato i fondi del Pnrr: il parcheggio di via Pratese, per esempio, la riqualificazione della cintura dell'Ombrone con nuove piste ciclabili, la nuova scuola De Amicis. Un impegno forte per i cittadini ai quali è sacrosanto rendere conto dopo aver chiesto e ottenuto la loro fiducia”.