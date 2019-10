26.10.2019 h 15:14 commenti

Biker si sente male sul sentiero dell'Alpe di Cavarzano, recuperato da Soccorso Alpino e Pegaso

L'uomo era insieme al fratello che ha dato l'allarme. Difficoltà per raggiungere l'infortunato che era in una zona impervia in mezzo al bosco

Intervento congiunto di Soccorso Alpino e 118, nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre, per soccorrere un biker di 66 anni, colto da malore mentre stava affrontando il sentiero che dall'Alpe di Cavarzano porta a Poggio di Petto, nell'alta Val di Bisenzio. L'uomo, secondo le prime informazioni, è stato colpito da una trombosi alla gamba. Per fortuna con lui c'era il fratello che ha dato l'allarme. I due bikers erano partiti da Castiglione dei Pepoli con l'intenzione di fare un percorso lungo i sentieri della zona. Poi, intorno a mezzogiorno, il malore che ha colpito l'uomo. Il 118 ha inviato un'ambulanza ma, vista la zona impervia e non facilmente raggiungibile, ha allertato anche il Soccorso Alpino che ha inviato una squadra. I soccorritori hanno raggiunto l'infortunato che è stato poi caricato sull'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale di Pisa.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus