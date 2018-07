22.07.2018 h 08:45 commenti

Caro-bus, la Regione apre alla possibilità di una riduzione delle tariffe

Entro il mese la giunta toscana darà una risposta agli amministratori del pratese che venerdì pomeriggio hanno incontrato l'assessore Ceccarelli

Si apre uno spiraglio per abbassare il costi dei biglietti che dal 1° luglio scorso sono aumentati notevolmente (LEGGI) con percentuali che in alcuni casi superano il 50%.Nel pomeriggio di venerdì, 20 luglio, gli amministratori dei comuni del pratese hanno incontrato l'assessore ai trasporti Ceccarelli per fare il punto della situazione e illustrare le criticità che tale aumento ha fatto registrare soprattutto nei centri della provincia.L'incontro viene definito "positivo" da entrambe le parti. La Regione infatti si è impegnata a studiare possibili soluzioni per le problematiche manifestate nel corso della riunione."Con l'omologazione della comunità tariffaria regionale entrata in vigore dal 1 luglio, abbiamo attuato un'operazione che non ha precedenti - sottolinea l'assessore Ceccarelli - passando da quasi 300 tariffe differenti a poche tariffe omogenee in tutta la regione. Anche per questo quotidianamente ci confrontiamo con le aziende di trasporto per affrontare e dare risposte alle criticità che si sono presentate in fase di prima applicazione".Un comunicato della giunta regionale specifica che "è in atto un confronto con i gestori del servizio per concordare i necessari correttivi, che saranno ufficialmente resi noti appena messi a punto".Per attendere un risposta non bisognerà attendere tanto. Entro la fine di luglio i pensolari toscani sapranno se e come far scendere il prezzo del biglietto e dell'abbonamento per muoversi in autobus.Soddisfazione è stata espressa da parte degli amministratori dell'area pratese. "Riteniamo l'incontro positivo - commentano -, l'assessore e gli uffici regionali hanno ascoltato e capito le criticità che si sono create nel nostro territorio. Anche la tempistica ipotizzata dalla Regione ci lascia pienamente soddisfatti e vorremmo nel più breve tempo possibile alleviare alcune tariffe penalizzate dalla attuale mancanza di integrazione tra urbano e extraurbano".Sull'argomento la consigliera comunale di Prato, Mariangela Verdolini del M5S, ha presentato un'interrogazione.