Biffoni presenta la sua lista civica: "Storie e idee diverse unite dall'amore per la città"

Ecco 27 dei 32 candidati al Consiglio comunale per la lista omonima che sostiene Biffoni. Sono professionisti, piccoli imprenditori, commercianti, dipendenti, studenti e attivisti per i diritti umani

"Portano con se un bagaglio di storie e idee diverse, ma sono accumunati dalla voglia di mettersi in gioco per il bene della città senza nasconderne i problemi ma consapevoli dei suoi punti di forza". Matteo Biffoni ha presentato così oggi, 12 aprile, 27 dei 32 nomi della lista civica che lo sosterrà alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Mancano all'appello solo 5 nomi, ma poichè le richieste sono maggiori dei posti a disposizione dovrà essere fatta un'ulteriore valutazione su chi prendere e chi lasciare.

Tra i 27 nomi troviamo rappresentanti del mondo delle professioni, della sanità e del sociale, piccoli imprenditori, commercianti, impiegati, studenti e attivisti per i diritti umani. Due i cinesi presenti. Uno è Marco Wong, volto noto in città che in passato si è già impegnato in politica per il centrosinistra; l'altra è Teresa Lin, una giovane dipendente nata a Prato.

Ben rappresentato anche il mondo dell'associazionismo, della scuole e dell'università.

Nell'elenco trovano posto anche due persone indicate dai Socialisti, ma comunque senza tessere in tasca: l'imprenditore Andrea Risaliti e l'avvocatessa Marina Grasso.

A tutti loro Biffoni chiede di portare il proprio punto di vista e la propria storia per migliorare la città: "Voglio che questa esperienza continui anche nel futuro – dice Biffoni – In tanti sono venuti a dirmi che volevano dare una mano, mettendosi a disposizione per rendere più forte la nostra azione amministrativa. Un modo di dialogare e proporre suggerimenti che può renderci ancora più efficaci nei prossimi cinque anni". Il sindaco uscente ci ha tenuto a sottolineare che rispetto a cinque anni fa la scelta è stata meno frettolosa e più ponderata: "Questa non è una raccolta di figurine ma il frutto di un confronto aperto sull'idea che abbiamo della nostra città".

Qui di seguito l'elenco completo.

Oltre al capogruppo uscente Rosanna Sciumbata, 54 anni, vicepresidente dell’ordine dei medici, ci sono anche altri tre dottori: Andrea Meoni, 41 anni, anche vicepresidente della Pubblica Assistenza, Giovanni Castaldo, 63 anni, medico di medicina generale e Stefano Ciatti, 67 anni, radiologo. Sempre nel comparto sanità troviamo tre infermieri: Delia Trotta, 47 anni, Maurizio Piccioli, 51 anni, e Saba Pignotti, 51 anni. Tra gli imprenditori : Andrea Risaliti, 37 anni, Marco Wong, 55 anni, e Gianna Meoni, 58 anni, dirigente delle palestre Universo.

Tra i giovani Alessio Scorretti, 26 anni, consulente, Daniele Fugiaschi, 33 anni, organizzatore d’eventi nonché responsabile del Capanno, Giulia Degli Angeli, 26 anni, content manager e Teresa Lin, 24 anni, lavoratrice dipendente. Due giornaliste: Cristina Manetti, 39 anni, portavoce del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e Patrizia Scotto di Santolo, 54 anni, anche vicepresidente nazionale dell’associazione “Senza veli sulla lingua”. Sul fronte cmmercio troviamo Stefano Micheloni, 38 anni, ottico e store manager del negozio Grand Vision di corso Mazzoni e Giacomo Sbolgi, 40 anni, libero professionista, uno dei fondatori del Consorzio Santa Trinita e fra gli organizzatori dell’estate in Sant’Orsola. L’elenco si chiude con Fabiana Carosella, 39 anni, psicologa dello sviluppo e referente territoriale di Emergency, Ilaria Franchi, 52 anni, dipendente amministrativo, Pasquale Bove, 57 anni, disoccupato. Infine Marco Albertini, 32 anni, laureato in Economia e Commercio, Marina Grasso, 51 anni, avvocato, Massimiliano Lazzerini, 48 anni, agente di commercio, Roberto Porcu, 50 anni, lavoratore dipendente, Silvia Bellini, 52 anni, impiegata amministrativa e Massimiliano Arrigoni, 49 anni, commercialista.