26.09.2022 h 17:27 commenti

Biffoni dopo il ko del Pd: "Non autoassolviamoci e capiamo dove abbiamo sbagliato"

Il sindaco non cerca alibi ma torna a chiedere chiarezza sul perché il partito non è riuscito ad imporre un candidato pratese. La consigliera regionale Ilaria Bugetti: "Non cadiamo nell'errore di cercare capri espiatori"

(e.b.)

"Se ci autoassolviamo commettiamo un grave errore così come pensare di dare la caccia al colpevole. Sarebbe deleterio e inutile. Dobbiamo invece fare un'analisi profonda del voto per capire cosa è successo". Il sindaco di Pratoinvita il Pd, a una riflessione ampia e profonda della Caporetto che l'esito delle urne ha decretato per il suo partito anche a livello locale con il sorpasso di Fratelli d'Italia, diventato primo partito in tutta la provincia e con la sconfitta nel collegio uninominale alla Camera. "Al di là della distribuzione delle colpe, dobbiamo prendere in mano i dati e guardare la differenza di voti tra le ultime europee, le politiche del 2018 e oggi. C'è da capire cosa sia successo. Va fatta una valutazione senza sconti per nessuno. Dobbiamo riflettere su cosa è accaduto, parlarne e migliorare la parte che non è stata recepita. L'unico errore che non dobbiamo commettere è far finta di nulla che questa sia un'elezione come un'altra. Abbiamo davanti altre sfide elettorali e ormai è chiaro che anche la nostra città ha un elettorato mobile. Bisogna quindi tornare a essere i più bravi di tutti, a dare segnali di fiducia, tranquillità, forza e capacità di gestione della politica e della città. Quindi ognuno di noi deve mettere in campo la propria ricetta senza polemiche e in modo costruttivo. Evitiamo di recriminare".Su quanto abbia pesato un nome non pratese nella sconfitta al collegio uninominale alla Camera, nonostante le tensioni avute oltre un mese fa con il segretario Biagioni, Biffoni è conciliante: "Tommaso Nannicini è stato un grande candidato, ha fatto tutto quello che poteva fare. Il problema è politico e a monte. Ribadisco che il Pd di Prato, per la sua storia e per la sua forza, avesse il diritto e il dovere di esprimere un candidato pratese e doveva lavorare fino in fondo per arrivare a questo obiettivo. Non ci siamo riusciti a differenza di altri. Ci sono ancora dei passaggi che mi sfuggono di questa vicenda e attendo che mi siano chiariti, ma non possiamo sapere se con un candidato pratese le cose sarebbe andate diversamente. Vedo che in tante città l'elezione non è andata comunque a buon fine e quindi è difficile dire cosa sarebbe successo a Prato se ci fosse stato un nome pratese".Biffoni, di fronte al passo indietro di Letta, non si sbilancia su chi vede come prossimo segretario nazionale del partito: "Di nomi ne girano tanti. In questo momento credo che la cosa migliore sia capire dove sta e cosa vuole fare il Pd. In base a questo sceglieremo il segretario".Per la consigliera regionale, il partito non è riuscito a entrare nei problemi reali e quotidiani delle persone: "La sconfitta ha una portata storica. Sulla crisi economica, causata anche dalla crisi energetica, non siamo riusciti a dare risposte e a essere credibili a famiglie e imprese". Quanto al peso del candidato non pratese sulla sconfitta all'uninominale, Bugetti è convinta che "sia stato molto poco influente. Forse avrebbe ridotto il distacco ma marginalmente. Stiamo guardando la pagliuzza, non la trave. E' sbagliato cercare capri espiatori. E' necessario fare autocritica e analizzare i messaggi che non siamo riusciti a far arrivare".