Anche la Cgil di Prato esprime piena solidarietà ai lavoratori aggrediti davanti alla Dreamland. "E’ inaccettabile - si legge in una nota della segreteria della Camera del Lavoro- che chi manifesta sia oggetto di gravi atti di intimidazione e di violenza".

«Quanto accaduto dinanzi alla Dreamland – prosegue il comunicato – racconta ancora una volta di un territorio in cui si fa sempre più urgente la necessità di accelerare interventi e misure che contrastino efficacemente lo sfruttamento del lavoro e la mancata sicurezza nelle condizioni lavorative. La Cgil di Prato da anni ha avanzato proposte e ha chiesto incontri al ministero del Lavoro, prospettando strategie di intervento in grado di contrastare lo sfruttamento e di tutelare i lavoratori che ne sono vittime".

Solidarietà ai manifestanti è stata espressa anche da Enrico Zanieri, segretario del Partito Comunista Prato: "A Prato, in metodi intimidatori mafiosi sono una amara realtà. Gruccia Creations, Tintoria Rosso, Superlativa, Texprint. Oggi, in Via Galvani, di nuovo. Un picchetto di operai, donne e uomini, picchiati selvaggiamente per il semplice motivo di chiedere il rispetto della legge. Si chiede di lavorare 5 giorni e 8 ore. E il rispetto dei contratti. Non sono neppure richieste esose. Eppure, per chi governa il distretto si. E ancora una volta, non è possibile tacere sulle responsabilità politiche di chi ha abbandonato il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, il Macrolotto, per godersi nelle apericene del giovedì". Messaggio di solidarietà anche dalla Cellula Stalin di Prato del Partito marxista leninista italiano e da Sinistra italiana toscana.

"L’episodio accaduto nella giornata di ieri – chiude la nota sindacale – porta alla luce anche il fatto che le sanzioni amministrative di per sé non sono sufficienti a impedire lo sfruttamento e il suo ripetersi nel tempo. La Cgil di Prato ha chiesto, in più circostanze, di modificare la norma che prevede per le aziende la sola sanzione amministrativa nelle situazioni riscontrate di sfruttamento lavorativo, soprattutto nei casi di maggiori gravità in cui le pratiche vessatorie riguardano più del 20% dei lavoratori, ai quali vengono negati i più elementari diritti e le indispensabili condizioni di sicurezza".Anche, condannando gli episodi di violenza, auspica un intervento forte dello Stato per contrastare il lavoro nero e annuncia il forte impegno per rendere ancora più stringente l'azione della Regione per la prevenzione e la sicurezza: "La violenza come forma di confronto con chi esprime idee o giudizi diversi dai propri è la negazione dei valori democratici e civili da cui le nostre comunità discendono. La Regione Toscana - prosegue l'assessore - anche in queste settimane, in un lavoro collegiale tra più assessorati e strutture tecniche, si sta adoperando, nei limiti delle proprie competenze, affinché il tema dello sfruttamento lavorativo sia al centro delle azioni e delle politiche dei vari attori istituzionali. Ne è dimostrazione il rinnovo del Piano lavoro sicuro e del meticoloso lavoro del settore prevenzione e sicurezza sul lavoro guidato dal responsabile Renzo Berti. Il Comune di Prato nel corso di questi anni ha maturato esperienze significative e posto azioni concrete per arginare il fenomeno ma diventa non più rimandabile un’azione forte da parte dello Stato per il potenziamento degli organi periferici dell’ispettorato del lavoro. Su questo chiediamo un impegno concreto e rapido".Per"è un atto di violenza gratuita e inaccettabile. Episodi come questo non possono avvenire nella nostra città. Mi auguro che le forze dell'ordine riescano a rintracciare gli autori di questa aggressione e che questi ne paghino le conseguenze. A nome del Pd esprimo piena solidarietà nei confronti dei lavoratori oggetto di questo attacco. La nostra amministrazione, insieme con le categorie economiche e sociali, la Prefettura e le forze dell'ordine continua il suo impegno nella lotta all'illegalità e allo sfruttamento, a cui si deve sommare un impegno più forte e più concreto da parte del Governo”.