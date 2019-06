01.06.2019 h 21:24 commenti

Biffoni chiama i pratesi in piazza del Comune: mercoledì il comizio in vista del ballottaggio

Il candidato del centrosinistra gioca d'anticipo e parlerà nella stessa piazza dove 24 ore dopo interverrà il leader della Lega Matteo Salvini a sostegno di Daniele Spada

Matteo Biffoni gioca d'anticipo e sfida Matteo Salvini nella stessa piazza. Sarà infatti piazza del Comune ad ospitare, mercoledì 5 giugno alle 21 il comizio del candidato del centrosinistra, impegnato nel ballottaggio del 9 giugno con lo sfidante Daniele Spada per ottenere il mandato bis come sindaco di Prato.

Biffoni, a differenza del suo sfidante, ha deciso di non far venire in città i big nazionali del suo schieramento e sarà lui in prima persona a tenere il comizio per convincere i pratesi ad affidargli anche per i prossimi cinque anni le chiavi di palazzo comunale. Il giorno successivo, come già annunciato, sempre in piazza del Comune ci sarà il comizio di Matteo Salvini, leader della Lega, a sostegno della candidatura di Daniele Spada.