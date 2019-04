29.04.2019 h 11:32 commenti

Biciclette a pedalata assistita trasformate in ciclomotori: altri cinque mezzi sequestrati dalla polizia municipale

Gli agenti hanno elevato sanzioni per oltre 32mila euro. Le bici mediante una modifica apportata ad alcuni componenti, diventano di fatto dei motorini e quindi devono essere immatricolati e assicurati

Continuano i controlli della polizia municipale per il contrasto delle biciclette elettriche modificate, usate particolarmente dai cittadini cinesi. In sole quattro ore ieri gli agenti hanno controllato diversi veicoli individuandone tre con le caratteristiche tecniche dei ciclomotori e non dei velocipedi; altre due biciclette modificate erano state fermate il giorno prima, nell'ambito del normale servizio di controllo del territorio. Questa forma diffusa di illegalità consiste nel trasformare le biciclette a pedalata assistita, mediante una modifica apportata ad alcuni componenti, in dei veri e propri ciclomotori e pertanto specificatamente sottoposti ad alcuni articoli del Codice della strada, a differenza delle comuni biciclette elettriche.

I conducenti fermati sono stati tutti sanzionati per la mancata immatricolazione del veicolo modificato, per la mancata copertura assicurativa del mezzo, per il mancato utilizzo del casco e per la mancanza della prevista patente di guida. I veicoli sono stati tutti sequestrati e il totale complessivo delle sanzioni elevate è stato di 32.460 euro.