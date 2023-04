19.04.2023 h 12:31 commenti

Bici elettrica modificata per sfiorare i 100 km/h. Sequestrata anche officina usata per "truccare" i mezzi

I carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade con particolare attenzione proprio a questi veicoli, vere e proprie "bombe viaggianti". Oltre al sequestro, i conducenti multati con sanzioni di oltre 6mila euro ciascuno

Giro di vite dei carabinieri nei controlli sulle biciclette elettriche che non rispettano quanto previsto dalla legge. Negli ultimi giorni i militari della Compagnia di Prato e del 6° battaglione “Toscana” hanno intensificato le verifiche alla luce di una situazione che il comando provinciale definisce "allarmante". E in effetti durante i controlli sono state sequestrate biciclette elettriche che dovrebbero viaggiare ad una velocità massima di 25 km/h che in realtà raggiungono velocità ben superiori, in un caso addirittura è stata accertata la velocità di 99 km/h. E’ facile intuire quanto sia pericoloso un mezzo quale una bicicletta che viaggia a quelle velocità, senza un adeguato sistema frenante e senza rispettare le minime norme relative alla sicurezza su strada sia del conducente che dei normali utenti.

E’ stata individuata e sanzionata anche una sorta di “officina”, in realtà poco più di un box auto, che provvedeva ad effettuare le modifiche dei mezzi, sostituendo le batterie e togliendo i fermi che ne limitano la velocità.

Le persone coinvolte, anche i responsabili dell’officina, sono tutte di nazionalità cinese e pakistana, e ad ognuno è stata contestata una sanzione amministrativa di 6.049 euro oltre naturalmente al sequestro del mezzo.

Nel mirino dell’Arma, non solo questo tipo di biciclette utilizzate da cittadini extracomunitari, ma anche i mezzi e bike utilizzati da sportivi e amatori che non di rado effettuano modifiche ai limitatori di velocità, rischiando anch’essi la stessa sanzione e il sequestro del mezzo.