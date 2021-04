29.04.2021 h 11:31 commenti

Bici abbandonate in centro, via alla rimozione in quattro piazze e tre vie

L'intervento degli agenti della Municipale dopo un lavoro di mappatura e monitoraggio e con l'ausilio degli operatori di Alia

Nei giorni scorsi gli agenti del reparto Territoriale Zona Centro della polizia municipale di Prato, dopo un lavoro di mappatura e monitoraggio e con l'aiuto degli operatori di Alia Servizi ambientali, hanno rimosso numerose bici abbandonate in centro storico della città: piazza San Marco, piazza Duomo, piazza Stazione, piazza Sant'agostino, via Mazzini, via Cavallotti, via Magnolfi. L'abbandono delle biciclette, che vandalizzate diventano rifiuti, è un fenomeno diffuso sia nelle strade del centro storico che negli altri quartieri. Il Comune quindi, fa sapere che l'operazione verrà replicata anche in altre zone della città.

Edizioni locali collegate: Prato

