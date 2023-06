31.05.2023 h 10:32 commenti

Biblioteche, rinnovato l'accordo tra Lazzerini e Roncioniana

Il Comune dà il via libera al protocollo che consentirà di rendere fruibile in maniera continuativa alla cittadinanza e agli studiosi la storica istituzione. Intanto grazie ad una donazione sarà acquistato il primo fondo librario per la nuova biblioteca di Casale

Novità in vista per le biblioteche cittadine. La giunta comunale ha approvato il nuovo protocollo d’intesa fra la biblioteca Lazzerini e la biblioteca Roncioniana finalizzato alla valorizzazione della biblioteca storica del territorio, al fine di renderla fruibile in maniera continuativa alla cittadinanza e agli studiosi. Un impegno che l’amministrazione comunale garantisce ormai da molti anni. Il protocollo ha validità triennale e oltre a definire nei dettagli gli ambiti di attività e le modalità di collaborazione fra i due enti, prevede un contributo annuale alla biblioteca Roncioniana che si impegna a garantire una serie di servizi fra cui consulenza, promozione della lettura e attività didattica, tirocini curriculari, alternanza scuola-lavoro, mostre ed esposizioni. L’amministrazione comunale rinnova così il suo sostegno alla biblioteca storica della città ed ai progetti di valorizzazione del patrimonio librario e archivistico della Fondazione Marco Roncioni, garantendo anche per i prossimi tre anni un contributo annuale fino ad un massimo di 20.000 euro. E se da un lato il Comune continua ad investire risorse sulle biblioteche, anche i cittadini dimostrano la loro grande sensibilità verso questi presidi importanti per tutta la comunità. E’ infatti proprio grazie ad una recente donazione che sarà possibile acquistare una prima tranche di volumi che andranno a costituire il patrimonio librario della biblioteca di Casale, annessa alla scuola Bruni, che verrà inaugurata nei prossimi mesi. Una donazione che fa seguito ad altre tre erogazioni liberali nelle settimane scorse destinate alla stessa Biblioteca Roncioniana, all'Archivio di Stato e alla Biblioteca della Scuola di Musica Verdi intitolata al Maestro Luciano Bettarini. "Non era scontato ma era indispensabile poter mantenere un sostegno triennale alla Roncioniana, formalmente privata ma patrimonio di tutti - commenta l'assessore Simone Mangani - ed è una felice coincidenza che questo rinnovato accordo si concretizzi nel momento in cui una benemerita cittadina ha manifestato la volontà di sostenere il patrimonio librario della prossima biblioteca di Casale. Due atti che manifestano il legame tra le biblioteche e la città".

