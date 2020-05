25.05.2020 h 10:44 commenti

Biblioteca Lazzerini, gli studenti chiedono la riapertura: "Non sappiamo dove studiare"

Orfani di un posto dove stare gli universitari vorrebbero che il servizio riprendesse e propongono un sistema di prenotazione per qualche ora in modo da permettere a più persone di usufruire degli spazi

Gli studenti chiedono all'assessore alla cultura Simone Mangani di riaprire la biblioteca Lazzerini prima del 30 giugno. Tra le prime a chiudere e fra le ultime a riaprire, la biblioteca resterà inagibile al pubblico per quasi quattro mesi e a farne le spese sono soprattutto gli studenti universitari. “Capisco le misure necessarie per il rispetto di tutte le norme – racconta Francesca secondo anno di università – ma non avere una data certa, si parla di tutto giugno, non ha senso. Gli esami iniziano il prossimo mese e per noi diventa un problema trovare un luogo tranquillo dove studiare. Tenerla chiusa vuol dire fare un disservizio agli studenti. Siamo stati molto penalizzati in questi mesi. Trovarci in biblioteca serve anche a chi ha difficoltà, gli altri fanno da traino, spiegano i passaggi che non sono stati capiti. Ci aiutiamo a vicenda”. A chiedere la riapertura veloce è anche Federico primo anno di università. “La biblioteca per me era importante anche per la consultazione online dei cataloghi, il mio tipo di studio richiede molta ricerca, da casa diventa difficile fare questo percorso perché le connessioni funzionano a singhiozzo, alla Lazzerini è anche garantito il collegamento gratuito Wi fi”. I ragazzi propongono una sorta di prenotazione dei posti con una permanenza di tre ore ciascuno in modo da permettere a più persone di poter andare in biblioteca e l'utilizzo degli spazi esterni”.

Ma la riapertura è richiesta anche dai liceali. “Dalla seconda superiore utilizzo la Lazzerini per andarci a studiare – spiega Siria quinta liceo Psicopedagogico – perchè a casa mia devo condividere la stanza con mio fratello. Durante la quarantena è stato difficile conciliare tutte le esigenze della famiglia, ma ora che sono stati aperti tutti i locali si poteva pensare anche alla biblioteca. Ovviamente non possiamo stare più in sei per tavolo, ma qualcosa si può fare. Parlo anche a nome di tanti amici".

Sulla questione degli spazi dedicati allo studio intervengono anche i giovani democratici: "Già prima del lockdown i posti offerti dalle biblioteche erano pochi rispetto alla domanda e oggi abbiamo l’opportunità di ripensare a tutto il sistema dei servizi. Crediamo che soffermarsi sulla sola Lazzerini come luogo adibito allo studio, come si è fatto in questi anni, sia una visione da superare in favore di un vero e proprio piano per gli studenti delle superiori e delle università”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus