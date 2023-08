08.08.2023 h 13:39 commenti

Biblioteca di Carmignano, in sei mesi oltre 11mila prestiti. Crescono gli utenti attivi

Da gennaio a giugno boom di richieste anche attraverso il prestito interbibliotecario che rappresenta il 20% della domanda. Gli utenti che hanno preso a prestito almeno un libro sono 456 in più rispetto allo stesso periodo del 2022

Sono 11.371 i prestiti gestiti ,nei primi sei mesi dell'anno, dalla biblioteca comunale di Carmignano, numeri superiori al period pre covid. In crescita anche gli utenti attivi, cioè di chi ha fatto almeno una richiesta; sono 452 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un risultato che è il frutto soprattutto delle tante iniziative collaterali: letture animate ad utenza libera il sabato mattina, incontri con le scuole durante la settimana, iniziative rivolte ad incentivare il prestito anche tramite il challenge per adulti e ragazzi. I libri concessi tramite il servizio interbibliotecario, (che comprende i volumi prestati ad altre biblioteche e quelli che invece vengono richiesti ) rappresentano il 20% del prestito totale, di cui l'80% viene soddisfatto attraverso il ricorso a quello locale. Gli ingressi in biblioteca e in sala lettura si confermano all’incirca quelli del periodo prepandemico, segno che la biblioteca continua ad essere utilizzata non solo per i servizi di prestito ma anche come luogo di studio e di incontro.