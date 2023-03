16.03.2023 h 12:30 commenti

Beste entra nell'orbita di Holding Industriale, acquisito il 51% dell'azienda pratese che continua ad espandersi sul territorio

L'accordo fa compiere un salto di qualità all'impresa gestita dai fratelli Santi che potrà ora puntare ad un ampliamento della produzione, l'acquisto di nuovi macchinari e il rafforzamento della strategia commerciale

alessandra agrati

Holding Industriale, tramite la controllata Holding Moda, ha acquisito il 51% della Beste, nel contratto è previsto che i fratelli Santi si occupino anche scouting per nuove acquisizioni sul territorio e la prima, un'azienda che produce accessori in cachemire, sarà concretizzata nelle prossime settimane.Un accordo fondato su un piano industriale condiviso nel lungo periodo che porta in dote all'azienda pratese un ampliamento della produzione, nuovi macchinari, il rafforzamento della strategia commerciale e il sostegno per il lancio della terza divisione di Beredo, oltre a tessuti e abbigliamento, che si occupa del riciclo di tutti i materiali tessili di scarto. Un progetto presentato nei mesi scorsi e che sta muovendo i primi passi per riconvertire tutti gli scarti delle lavorazioni in nuovi prodotti legati alla produzione tessile."Non siamo un fondo finanziario - ha sottolineato più voltepresidente di Holding Industriale - ma un gruppo di imprenditori che condividono una visione strategica: Beste rappresenta per noi un pezzo della filiera che ci manca e che da oggi è parte integrante del gruppo. Dal punto di vista commerciale ci troviamo sulla stessa fascia di mercato, l'alta gamma, ma con clienti diversi e quindi saremo più capillari. Infine Beste è un punto di riferimento a monte e a valle per la filiera tessile e questo per noi è un valore aggiunto".I fratelli Santi restano alla guida dell' azienda e continueranno anche nella politica delle aggregazioni verticali e orizzontali: "Lo abbiamo fatto con la Texco che lavora fibre nobili, e con la scelta di creare anche la produzione del capo finito - spiega- Ora continueremo su questa strada con l'appoggio di Hind. Nel contratto è prevista proprio questa funzione. Un accordo che è maturato nell' ottica di un piano industriale, non si tratta infatti di un'operazione finanziaria da concludersi in tempi brevi, firmato con imprenditori italiani che operano nel settore del lusso".Beste ha un fatturato di circa 48 milioni di euro e 250 dipendenti destinati a crescere nei prossimi mesi, mentre Holding Industriale investe nei settori dell'eccellenza del Made in Italy, nel tessile opera con Holding Moda che comprende 13 realtà tessili, la maggior parte toscane per un fatturato complessivo di 300milioni e 1.500 dipendenti.