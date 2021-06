19.06.2021 h 18:23 commenti

Benedetti anticipa tutti a Seano e vince il tricolore Under 23 di ciclismo

Festa di sport sulle strade di Carmignano dove si sono confrontati i migliori ciclisti della categoria. Soddisfatto il sindaco Prestanti che pensa già ad una possibile tappa del Giro d'Italia

E' stata una autentica festa di sport per Carmignano e per la frazione di Bacchereto. Si è svolto oggi, infatti, il Campionato Italiano U23 di ciclismo che ha portato nella cittadina del Montalbano 159 atleti e ben 44 team tra nazionali e stranieri.

174 chilometri che sanno di ripartenza tra colline, viti e con quella salita della "Madonna del Papa"gremita fin dalle prime ore del mattino con tanto di "paninari" e griglie accese.

"I'brucio", per i conoscitori della zona, è stato il vero piatto forte di giornata nella 65° edizione del Giro del Montalbano, valido proprio come prova tricolore e organizzato dalla U.C Seanese e dal GS Bacchereto.



A vincere sul traguardo di Seano è stato Gabriele Benedetti, toscano di Terranuova Bracciolini portacolori della Zalf Euromobil Dèsirèe Fior che dopo una lunga fuga ha messo dietro Filippo Baroncini e Mattia Petrucci della Colpack.

"Una festa di sport e di ciclismo - ha detto il sindaco Edoardo Prestanti - ma anche una festa di popolo. E' tanti anni che lavoriamo per questo obiettivo e finalmente siamo arrivati a questo evento che è un evento di rinascita. Dopo le chiusure, questa festa assume anche un valore maggiore quella della ripartenza della nostra comunità".

E' solo il primo passo verso il Giro d'Italia? "La nostra terra ha una venatura poetica - ha aggiunto il primo cittadino di Carmignano - c'è il vino, il buon cibo e tanto sport. Ci sono tutti gli elementi per fare di questa terra il teatro per grandi competizioni sportive come il Giro"



Grande sport ma anche vitalità ritrovata dopo il periodo passato nella pandemia. Piazza Giuseppe Verdi, ma anche tutta la salita che porta verso il G.P.M erano abbelliti con bandiere tricolori, il traguardo di via Levi era gremito per oltre trecento metri. Un pubblico da classiche del nord, o meglio l'eterna dimostrazione di come la Toscana sia terra di ciclismo e che ama questo sport. E, appunto, Benedetti è il primo toscano a vincere questa competizione.

"Per Carmignano, per la provincia di Prato e per tutta la regione - ha detto la consigliera regionale Ilaria Bugetti - il messaggio che arriva oggi è quello di ripartenza. E' una ripartenza bella: con lo sport e con i giovani. E' stato un onore per la Regione aver patrocinato e contribuito all'evento"

Tanti gli ex visti sul percorso da Evgeni Berzin, toscano d'adozione, a Gianni Bugno passando anche per l'ex campione del Mondo Mark Cavendish.

Dario Baldi