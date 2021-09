29.09.2021 h 11:00 commenti

Benedetta Squittieri entra nella segreteria regionale del Pd

L'assessore comunale è stata chiamata nella nuova squadra dalla segretaria toscana Simona Bonafè. E' l'unico rappresentante di Prato. Ecco gli altri componenti

C'è anche Benedetta Squittieri nella nuova segreteria regionale del Pd guidata da Simona Bonafè. L'assessora al bilancio, alle attività produttive, al personale e all'innovazione del Comune di Prato, in passato considerata vicina alla corrente Base riformista e persona di fiducia del sindaco Matteo Biffoni, è l'unica pratese presente nella squadra.

Vediamo gli altri componenti. Massimiliano Pescini è stato confermato coordinatore della segreteria. Ci sono poi Simone de Rosas, Emiliano Fossi, Federica Fratoni, Stefania Lio, Marco Meacci, Simona Rossetti, Marco Simiani, Andrea Vannucci e Ylenia Zambito. Il Pd toscano definisce tale nomine "Un segnale importante di unità e compattezza in vista degli importanti appuntamenti elettorali delle amministrative e delle suppletive di Siena ed Arezzo".

Giudizio che non è affatto condiviso dallo zingarettiano Valerio Fabiani, esponente toscano della direziona nazionale, pronto a dare battaglia per riequilibrare la rappresentanza: "Questa non è la nuova segreteria ma è la proposta di Bonafè su cui lavoreremo nei prossimi giorni per trovare una quadra, a partire dai nomi autorevoli presenti ma sulla base di un documento che tracci un nuovo orizzonte per il Pd Toscano. Il punto non sono le poltrone ma l'indirizzo politico, ora la priorità sono le elezioni, tutti al lavoro per le ultime ore di campagna elettorale".

Quanto la nomina di Squittieri in segreteria toscana influenzerà gli assetti del prossimo congresso provinciale, da convocare entro l'anno, per la scelta del nuovo segretario, è tutto da vedere.