Bene Pagli, Mascelloni, Nesi, Benedetti e Dota nel week end motoristico

Ancora ottimi risultati per il Motoclub Prato nel week end

Ancora un fine settimana denso di appuntamenti e di soddisfazioni quello appena trascorso per i piloti del Moto club Prato: iniziamo dalla gara di Campionato Italiano di velocità in salita dove Adriano Pagli (nella foto principale) su Yamaha, nonostante la caduta nelle prove del sabato è riuscito comunque a conquistare un ottimo terzo posto nella difficile classe 600 stock, nella stessa gara ma nella categoria crono climber bella vittoria della lady Laura Mascelloni sempre più a suo agio con la sua Ducati 1200. Ottime notizie anche dal crossodromo internazionale di Ponte a Egola (Pi) per la 4^ prova del campionato toscano motocross ed anche questa volta i piloti pratesi sono riusciti a vincere 2 categorie con Valerio Nesi su KTM ed Andrea Benedetti (Kawasaki) mentre Antonio Dota (KTM) riesce a conquistare un meritatissimo secondo posto.